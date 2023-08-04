Башкирия на фоне засухи ввела режим ЧС в половине муниципалитетов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии ввело режим чрезвычайной ситуации в 26 муниципальных районах из 54. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на портале официальной правовой информации.

Особый режим введен в связи с наблюдавшимися в регионе с 8 июня по 12 июля почвенной засухой и суховеями, гибелью посевов сельскохозяйственных культур.

Администрациям 26 муниципальных районов рекомендовано принять исчерпывающие меры по смягчению последствий опасных агрометеорологических явлений; аграриям, чьи посевы пострадали, – задокументировать ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Рекомендации распространяются на следующие районы – Альшеевский, Бакалинский, Белокатайский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Шаранский и Янаульский.

Ранее сообщалось, что в 31 районе Башкирии пострадали от ночных заморозков в первой декаде мая почти 120 тыс. га посевов, прямой ущерб аграриев оценивался в 590 млн рублей.

Похожая ситуация наблюдалась в 2021 году: из-за неблагоприятных метеорологических условий пострадали посевы на площади 600 тыс. га, всходы на 304 тыс. га полностью погибли. Режим чрезвычайного положения в связи с массовой почвенной, атмосферной засухой и суховеями был введен во всех 54 муниципалитетах. На фоне засухи урожай зерновых и зернобобовых культур в республике в 2021 году составил 2,2 млн тонн, что вдвое меньше, чем годом ранее. Объем недополученной выручки от реализации продукции в АПК из-за засухи оценивался в 30 млрд рублей. Кроме того, в двух муниципалитетах была объявлена ЧС в связи с массовым поражением растений вредителями.

Общая посевная площадь в Башкирии под урожай 2023 года составила почти 2,9 млн га (на 3,2 тыс. га больше, чем годом ранее), в том числе под яровые - 2,105 млн га. Более 60% составили посевы зерновых и зернобобовых культур (1,453 млн га), масличные культуры посеяны на 415 тыс. га, кормовые - на 187 тыс. га, сахарная свекла - на 50 тыс. га. Заместитель премьер-министра регионального правительства Ильшат Фазрахманов ранее говорил, что аграрии республики "тактически готовятся к засухе".

Власти Башкирии рассчитывают, что урожай зерновых в 2023 году при оптимальных погодных условиях ожидается на уровне 2,5-3,4 млн тонн, что соответствует средним значениям за последние 5 лет. Урожай масличных культур может превысить средние значения (450-500 тыс. тонн).

В 2022 году с полей региона были собраны рекордные 5,004 млн тонн зерна в весе после доработки (рост в 2,4 раза относительно уровня 2021 года), сахарной свеклы - 1,371 млн тонн (рост на 40,5%), подсолнечника - 422,7 тыс. тонн (рост на 34,6%).