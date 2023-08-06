Ремонт поврежденного в Керченском проливе танкера отложили из-за ухудшения погоды

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Росморречфлот принял решение прекратить ремонтные работы на поврежденном на подходе к Керченскому проливу танкере "Сиг" до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 8:00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения АСР (аварийно-спасательных работ - ИФ). (...) Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", - говорится в сообщении.

Накануне, после проведения водолазного осмотра, рейдовый катер "Водолаз Кузьминых" принял в порту Анапы и доставил к месту проведения ремонта дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.

В сообщении отмечается, что аварийное судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений. Поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, экипаж в порядке и загрязнения окружающей среды нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа танкер "Сиг" получил пробоину на южном подходе к Керченскому проливу, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. Экипаж из 11 человек не пострадал.