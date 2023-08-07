Крымский мост временно закрыт для автотранспорта

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, сообщает в понедельник телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Причина приостановки не уточняется.

Движение по мосту в последнее время перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.