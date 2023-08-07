Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, сообщает в понедельник телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Причина приостановки не уточняется.

Движение по мосту в последнее время перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Порядка 10 тыс. жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды

Что произошло за день: понедельник, 7 августа

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });