Движение машин по Крымскому мосту восстановлено после полуторачасовой остановки
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после остановки на полтора часа в понедельник ночью, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Информация об остановке движения появилась в 22:05. Таким образом, перекрытие продлилось полтора часа.
Движение по мосту в последнее время временно перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.
Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.