Движение машин по Крымскому мосту восстановлено после полуторачасовой остановки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после остановки на полтора часа в понедельник ночью, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Информация об остановке движения появилась в 22:05. Таким образом, перекрытие продлилось полтора часа.

Движение по мосту в последнее время временно перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.