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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

РВСН на форуме "Армия-2023" впервые представят пусковую установку ПГРК "Ярс"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия-2023" впервые представят пусковую установку подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" и разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты стратегического комплекса "Авангард", сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" (на форуме "Армия-2023" - ИФ) впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс"", - сказал Каракаев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Кроме того, широкой общественности впервые продемонстрируем разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты РКСН (ракетный комплекс стратегического назначения - ИФ) "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате", - сообщил он.

Каракаев также сообщил, что в этом году постановкой на боевое дежурство ракетного полка "Ярс" завершится перевооружение Бологовской ракетной дивизии.

Перевооружение Бологовской дивизии на ПГРК "Ярс" ведется с 2016 года.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардами". Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Авангард Минобороны РФ
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