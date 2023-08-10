Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8% на старте торгов четверга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись ростом цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, в лидерах роста выступили акции экспортеров и расписки VK.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8%, до 3125,08 пункта, индекс РТС вырос также на 0,8%, до 1013,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар подешевел на 8 копеек, до 97,12 рубля.

Расписки VK на старте торгов подорожали на 8,7%, до 795 рублей - максимума с января 2022 года, на фоне вышедшего отчета за полугодие.

Выручка VK в I полугодии выросла на 36% (до 57,3 млрд руб.), выручка во II квартале по МСФО выросла на 33,5% (до 29,98 млрд руб.), показатели превысили прогнозы.

Также подорожали акции "Татнефти" (+1,8%), "Газпрома" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "Яндекса" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Роснефти" (+1%), ВТБ (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), OZON (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. "Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут вновь оказаться бумаги "Газпрома", интересно также смотрятся акции "Роснефти", - считает он.

Сбербанк накануне опубликовал очередную сильную отчетность. По-прежнему ожидается, что прибыль Сбербанка по итогам 2023 года составит порядка 1,4 трлн руб. Исходя из этого, потенциальные дивидендные выплаты могут составить 31 руб. на акцию, полагает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, подорожавшие нефть и газ должны поддержать российский рынок акций.

Цены на газ взлетели почти на 30%, до $450 за 1 тысячу кубометров. Пока этот рост можно оценить как спекулятивный, вызванный жаркой погодой в Европе и забастовкой газовиков в Австралии. На росте цен на газ лучше рынка могут выглядеть акции "НОВАТЭКа", нежели чем "Газпрома", считает эксперт.

Нефть дорожает, несмотря на рост запасов в США, цена Brent подбирается к сопротивлению $88 за баррель. Если этот уровень будет пройден, нефть отправится на штурм отметки $90 за баррель. Поэтому лучше рынка в четверг будут торговаться акции нефтянки, полагает Антонов.

Банк России 9 августа объявил, что до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. "Новость позитивна, но ее не хватит для начала укрепления рубля. Ждем увеличения поступления нефтяной выручки и снижения спроса на доллар и юань со стороны импортеров", - считает эксперт.

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-1,1% на корпоративных новостях и в ожидании выходящих в четверг статданных об инфляции в США за июль.

Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг в 15:30 по Москве. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI Core), как ожидается, замедлились до 4,7% с 4,8%.

Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Статданные, обнародованные в четверг, показали продолжающееся замедление темпов роста цен производителей в Японии. В июле они выросли на 3,6% в годовом выражении - минимально с марта 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление темпов повышения цен производителей до 3,5% с июньских 4,3%.

Давление на акции технологических компаний в Китае и Гонконге оказала новость о подписании президентом США Джо Байденом указа, вводящего новые ограничения на поставки технологий в КНР. Ограничения касаются инвестиций в сферы, "связанные с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности", включая полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки роста, стоимость WTI достигла максимума за 9 месяцев. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $87,61 за баррель (+1,6% в среду), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $84,43 за баррель (+1,8% накануне).

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи в Саудовской Аравии и России.

Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре 2022 года.