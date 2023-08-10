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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число погибших в результате обстрела брянского села Чаусы выросло до двух

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате обстрела украинскими военными села Чаусы в Брянской области, сообщил в четверг губернатор Александр Богомаз.

"К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Богомаза, двое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.

Брянская область Чаусы
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