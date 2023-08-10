Один человек погиб в результате обстрела брянского села со стороны Украины

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели жителя села Чаусы Поварского района в результате обстрела украинскими военными.

"ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в телеграм-канале.

Он также сообщил, что повреждено имущество сельхозпредприятия.

На месте работают оперативные и экстренные службы.