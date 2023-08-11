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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Что произошло за день: пятница, 11 августа

Беспилотник в Москве, санкции против Фридмана и редомициляция VK

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесу на западе города. Никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Вводились временные ограничения на работу аэропорта Калуги и московского "Внуково". На время работы оперативных служб перекрывали Карамышевскую набережную. В течение нескольких часов движение на ней было восстановлено.

- Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена. Под ограничения также попали другие основатели "Альфа-Групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Кроме того, санкции ввели против РСПП.

- Евро превысил 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года.

- Банк России разработал "рисковый" сценарий развития экономики РФ. Он предполагает глобальный финансовый кризис, спад ВВП РФ на 3-5% и инфляцию в 11-13% в 2024 г.

- Техдиректор фирмы "Пиро-Росс" арестован на два месяца по делу о взрыве в Сергиевом Посаде. Сергей Чанкаев не признал вины и объяснил взрыв диверсией.

- Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ. Было утверждено решение провести делистинг ГДР и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи.

- Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ неизвестной компании. ООО "Е-Мобиль", зарегистрированное в Москве в 2012 году, стало владельцем 100% долей в четырех "дочках" производителя.

- Роналду оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии за христианский жест. Португалец перекрестился после реализованного пенальти.

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