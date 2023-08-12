Высокая температура ожидается в ряде регионов РФ на следующей неделе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Высокая температура сохранится в течение следующей недели на юго-востоке европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и в большинстве регионов Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-прежнему высокая температура и в выходные дни, и в течение следующей недели на юго-востоке европейской территории России - Ставропольский край, Волгоградская и Астраханская области, Калмыкия, все республики Северного Кавказа", - сказал Вильфанд.

По его прогнозам, до середины следующей недели высокая температура сохранится в Приволжском федеральном округе. "Там повсеместно 27- 32 градуса, а в Оренбургской, Самарской и Саратовской, Ульяновской областях - плюс 28 - плюс 33, высокая температура, на 4 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Кроме того, температура выше норма на 3-4 градуса будет в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа - Якутии, Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском краях и на Камчатке. "Очень теплая погода и на севере европейской России - в Архангельской области, в Коми - там температура плюс 25 - плюс 28 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в самых густонаселённых районах азиатской части России - Омской, Томской, Новосибирской областях - прогнозируется значительно понижение температуры, она будет в диапазоне от плюс 15 до плюс 20 градусов. "Прохладная, не совсем летняя погода. Там обусловливать холодную погоду будут холодные воздушные массы", - добавил синоптик.