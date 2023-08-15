Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода в Москве продлится до выходных, температура к пятнице поднимется до плюс 31 градуса, но уже в выходные произойдет понижение температуры, в воскресенье столбики термометров опустятся до плюс 20 - плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркая погода началась в Москве с сегодняшнего дня, температура выше нормы на 3 градуса, и, постепенно, к пятнице, аномалия температуры дорастет до 5-6 градусов. Сегодня плюс 24 - плюс 26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус - в четверг плюс 27 - плюс 29, а в пятницу плюс 29 и плюс 31 градус", - сказал Вильфанд.

До конца недели будет солнечно. Ночные температуры в столичном регионе будут в районе плюс 13 - 15 градусов.

Однако, как уточнил Вильфанд, в выходные погода начнет меняться.

"В субботу температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса, но уже не плюс 29 - плюс 31 градус, а около плюс 25 - плюс 26 градусов, увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь", - сказал Вильфанд.

В воскресенье произойдет "более радикальное понижение температуры". Максимальная температура будет около плюс 20 - плюс 25 градусов. Таким образом, температура понизится примерно на 6-7 градусов и придет к своей норме.