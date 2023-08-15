Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода в Москве продлится до выходных, температура к пятнице поднимется до плюс 31 градуса, но уже в выходные произойдет понижение температуры, в воскресенье столбики термометров опустятся до плюс 20 - плюс 25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркая погода началась в Москве с сегодняшнего дня, температура выше нормы на 3 градуса, и, постепенно, к пятнице, аномалия температуры дорастет до 5-6 градусов. Сегодня плюс 24 - плюс 26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус - в четверг плюс 27 - плюс 29, а в пятницу плюс 29 и плюс 31 градус", - сказал Вильфанд.

До конца недели будет солнечно. Ночные температуры в столичном регионе будут в районе плюс 13 - 15 градусов.

Однако, как уточнил Вильфанд, в выходные погода начнет меняться.

"В субботу температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса, но уже не плюс 29 - плюс 31 градус, а около плюс 25 - плюс 26 градусов, увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь", - сказал Вильфанд.

В воскресенье произойдет "более радикальное понижение температуры". Максимальная температура будет около плюс 20 - плюс 25 градусов. Таким образом, температура понизится примерно на 6-7 градусов и придет к своей норме.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Атаки беспилотников на Москву

Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });