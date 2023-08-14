Власти Калининградской области намерены в 2024 году ввести курортный сбор

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Курортный сбор на территории Калининградской области будет введен в следующем году, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак в прямом эфире областного Центра управления регионом в понедельник.

"Сегодня вопрос о курортном сборе обсуждал с губернатором Антоном Алихановым. Президент поручил разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить курортный сбор. Ждем решение федерального центра. Но как только такая возможность появится, мы планируем ввести такой сбор", - сказал Ермак.

Он напомнил, что регион ранее планировал введение курортного сбора. Все документы у правительства региона готовы, чтобы их оперативно внести в Законодательной собрание области и принять соответствующий региональный закон.

"Базовые цифры сбора - это 100 рублей с человека, начиная со второго дня. При этом предусмотрена большая категория льготников, которые будут освобождены от него. Это, к примеру, дети, спортивные команды, представители культурных проектов", - добавил министр.

Вопрос о введении курортного сбора обсуждался в Калининградской области в конце 2021 года. Тогда предполагалось, что он начнет действовать с января 2022 года. Затем назывался новый срок - январь 2023 года, но регион тогда не вошел в число тех, где курортный сбор был одобрен федеральными властями.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию туризма в Дербенте 29 июня дал ряд поручений правительству, в том числе обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право регионов вводить курортный сбор.

Внести такие изменения в законодательство нужно "с учетом опыта реализации" в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус" "эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", говорится в тексте документа, размещенного на официальном сайте Кремля.

С 2017 года в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий его действие до 31 декабря 2024 года и расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край).