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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Спецборт МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших в Москву

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет МЧС вылетел из Подмосковья в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре по поручению главы МЧС Александра Куренкова, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

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"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", - говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС поручил эвакуировать пострадавших при пожаре на заправке в Махачкале в Московские лечебные учреждения.

В понедельник стало известно о взрыве и пожаре на окраине Махачкалы. По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко количество пострадавших в результате взрыва достигло 66 человек.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на АЗС.

МЧС Махачкала
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