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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Шойгу заявил о создании Украиной запасов оружия под прикрытием "зерновой сделки"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Украина под прикрытием "зерновой сделки" создала в Одессе и других портах существенные запасы оружия и боеприпасов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Используя ее ("зерновую сделку" - ИФ) в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

По его данным, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму.

"Эти факты, известные западным партнерам Украины, не были учтены при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки", - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу Украина
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