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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Почти 600 домов остаются подтопленными в Приморском крае из-за паводка

Эвакуированы более 4,5 тыс. человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Наиболее сложная обстановка с паводками сложилась в Приморском крае, почти 600 жилых домов остаются подтопленными, эвакуированы более 4,5 тыс. человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В 18 населенных пунктах в зоне затопления остается 567 домов и 754 приусадебных участка, а также 19 участков автомобильных дорог. (...) Эвакуировано более 4,5 тыс. человек, в том числе 715 детей", - сказал Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Министр отметил, что на сегодняшний день уровень воды в большинстве населенных пунктов снижается.

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"За прошедшие сутки освободились от воды 2 378 жилых домов, почти 2,5 тыс. приусадебных участков и пять участков автомобильных дорог", - сообщил Куренков.

В восьми пунктах временного размещения (ПВР) находится 275 человек, в том числе 62 ребенка.

"Из резерва МЧС РФ в пострадавшие населенные пункты доставлено 289 тепловых пушек, 234 генератора и 99 мотопомп", - отметил министр, добавив, что из соседних регионов в Приморье направлено еще 326 тепловых пушек, 15 генераторов и 15 мотопомп.

Сотрудниками МЧС организован непрерывный мониторинг паводковой обстановки с применением вертолета Ми-8 и беспилотных авиационных систем. Помимо этого, проводится информирование населения, а также оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.

"Для ликвидации последствий паводка привлечена группировка общей численностью 552 человека, 194 единицы техники и 44 плавсредства", - сообщил глава МЧС РФ.

В настоящее время прохождение паводков наблюдается в Луганской Народной Республике (ЛНР), Бурятии и Иркутской области.

"На сегодняшний день в этих субъектах затоплены 10 дачных домов и 194 приусадебных участка. (...) Ситуация находится на контроле МЧС РФ", - подчеркнул министр.

С начала августа в результате непогоды увеличились подъемы уровней воды в реках, что спровоцировало сложную паводковую обстановку на Дальнем Востоке. В Приморском крае подтопления затронули 71 населенный пункт.

Подтопление в Приморье

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Александр Куренков МЧС РФ Приморский край
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