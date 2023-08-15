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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Жара до 37 градусов прогнозируется на Черноморском побережье

Жара до 37 градусов прогнозируется на Черноморском побережье
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода установилась на юге европейской части России, на черноморском побережье Краснодарского края будет сильная жара - до 37 градусов, также улучшится погода в самых густонаселенных районах азиатской части страны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге установилась очень хорошая погода для тех, кто любит погорячее, это обычно молодежь, которая любит, когда жарко. В Краснодарском крае плюс 32 - плюс 35 градусов, даже до плюс 36 градусов. А на черноморском побережье Краснодарского края сильная жара - до плюс 37 градусов", - сказал Вильфанд.

Температура воды на побережье будет 25-27 градусов.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, начнет постепенно улучшаться погода в самых густонаселенных районах азиатской части страны - Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. "Там с прошлых выходных очень холодная погода - плюс 15 - плюс 20 градусов. Вот такой она и будет до четверга, и затем начнется постепенное повышение температуры, но только до нормы. Дневные температуры будут от плюс 19 до плюс 23 градусов. Нормальная летняя погода", - добавил Вильфанд.

При этом в Томской области 16-18 августа прогнозируются сильные дожди и ветер до 20 м/с. Аналогичная погода ожидается в Иркутской области.

Роман Вильфанд Краснодарский край Черное море
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