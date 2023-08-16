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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Путин поручил главе МЧС оказать помощь пострадавшим на АЗС в Махачкале

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать ущерб от последствий взрыва бензоколонки в Махачкале и помочь пострадавшим.

"Мне вчера руководитель республики (глава Дагестана Сергей Меликов - ИФ) докладывал о том, что все службы сработали быстро, оперативно, и благодарил за это", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

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По его словам, "нужно делать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь".

Он поручил главе МЧС Александру Куренкову заняться этим вопросом во взаимодействии с местными властями.

В понедельник вечером в автосервисе на перекрестке села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 пострадали. Были повреждены здания поблизости и проезжающие автомобили.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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Владимир Путин Дагестан Махачкала МЧС Александр Куренков
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