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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Сотни человек сдали кровь для пострадавших при взрыве в Махачкале

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотни жителей Дагестана и туристов, отдыхающих в регионе, стали донорами, сдав кровь для пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщает Республиканская станция переливания крови в своем телеграм-канале.

"С 23:00 ночи 14 августа, в течение 5 дней, жители Махачкалы и других городов и районов республики пришли для сдачи крови с целью оказания помощи пострадавшим. Всего было принято около 1000 доноров", - говорится в сообщении.

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Там отмечается, что среди пришедших сдавать кровь было много сделавших это впервые.

"Кровь сдать пришли и отдыхающие в республике добровольцы из разных городов России, в том числе ЯНАО, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Чувашской Республики, Московской области, Краснодарского края", - уточнили в учреждении.

14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После этого пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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Дагестан Махачкала
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