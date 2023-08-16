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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Губернатор Камчатки предложил ввести в России "рыбные четверги"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил вернуть в стране "рыбные четверги", чтобы предоставить россиянам доступ к полезным пищевым ресурсам.

"Рыбные четверги мы все хорошо помним по советскому времени. Считаю, что можно их восстановить", - сказал Солодов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Губернатор Камчатки пояснил, что такая мера позволит перенаправить рыбную промышленность на внутренний рынок и предоставить гражданам РФ полезные и ценные пищевые ресурсы.

Солодов отметил, что в последние годы среднедушевое потребление рыбы в РФ падает.

"По оценке отраслевых экспертов, до 50% только рекомендованной Минздравом нормы доходит. А особенно ярко эта тенденция выражена среди молодежи. По данным ВЦИОМ, лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы один раз в месяц. И этот показатель за последние пять лет сократился в 2,5 раза", - сказал губернатор.

Он обратился к Путину с инициативой реализовать госпрограмму по стимулированию потребления рыбопродукции. Программа может включать такие меры, как ограничение закупки импортной рыбы в бюджетном секторе, стимулирование производства готовой продукции, и социальную рекламу.

Глава государства выразил сомнение, что "рыбные четверги" в СССР были продиктованы желанием властей сбалансировать питание советских граждан.

"Скорее, было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях", - отметил он.

"Но подумать над созданием системы комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, можно и нужно", - сказал Путин.

Владимир Солодов Минздрав Камчатский край Владимир Путин
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