Банк России заявил, что его ДКП обеспечит сбалансированный рост кредитования

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Текущая денежно-кредитная политика (ДКП) создает условия для сбалансированного роста кредитования, не несущего рисков для ценовой стабильности, считает Банк России.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, в том числе последнее решение о повышении ключевой ставки до 12% годовых, обеспечивает условия для сбалансированного роста кредитной активности, не препятствующего достижению ценовой стабильности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора в ответ на вопрос, не планирует ли ЦБ принимать дополнительные меры по охлаждению кредитования.

Некоторые сегменты кредитного рынка менее чувствительны к изменению ключевой ставки (например, льготные кредиты). ЦБ это учитывает при принятии решений по ДКП.

"Реакция рыночного сегмента кредитного рынка должна быть такой, чтобы в том числе компенсировать нечувствительность льготного сегмента", - отметил Банк России.

Рост наиболее рискованных сегментов розничного кредитования позволяют сдержать макропруденциальные меры, напомнил регулятор.

Кроме того, повышение ключевой ставки скажется и на депозитных ставках, что повысит привлекательность вкладов для граждан. "Это в том числе обеспечит более сбалансированную динамику спроса, соответствующую возможностям расширения предложения, и достижение цели по инфляции", - подчеркнул Банк России.