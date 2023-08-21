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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Источником сибирской язвы в Воронежской области была непривитая корова

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор установил, что житель Воронежской области, который заразился сибирской язвой, нарушил ветеринарные правила, не показал свою корову государственному ветврачу и не привил животное от сибирской язвы.

По данным Россельхознадзора, хозяин эту корову забил на мясо и продал мясо неизвестным. Шкура после убоя осталась в хозяйстве. По результатам исследования проб, отобранных от шкуры сотрудниками госветслужбы, была обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных силовыми структурами и специалистами управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям остатки туши были обнаружены в камерах хранения одного из предприятий.

"Были отобраны пробы от говядины и продукции, находящейся на совместном хранении (14 проб). Пробы направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Продукция заблокирована. Силовыми структурами проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия", - сообщает Россельхознадзор.

Теперь выясняются вероятные источники, факторы передачи и предположительное время заноса возбудителя, проведена дезинфекция в хозяйстве, где была забита корова, проинформировано население и отдельно - владельцы животных, восприимчивых к сибирской язве, проводится клинический осмотр таких животных в очаге заболевания, оборудован дезинфекционный барьер на въезде на территорию хозяйства.

Соседние с Воронежской областью регионы усиливают профилактические мероприятия.

Россельхознадзор Воронежская область
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