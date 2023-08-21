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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Гражданка Украины задержана в Ростовской области по подозрению в шпионаже

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали на территории региона гражданку Украины, которая подозревается в сборе сведений о местоположении воинских подразделений для передачи информации Вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба УФСБ.

"Как установили оперативники, украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах перемещения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемая задержана.

"Полученные ею данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", - уточняется в сообщении ведомства.

У задержанной изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст.276 УК России (шпионаж).

ФСБ Ростовская область Украина
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