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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В Омской области задержан подозреваемый агент спецслужб Украины

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Омской области сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали вероятного агента спецслужб Украины, сообщает региональное УФСБ.

"Пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии - агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении воинских частей Минобороны РФ", - заявила представитель УФСБ Ирина Руснак.

По ее словам, задержанный уже дал признательные показания.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК). Также ему вменяют стати УК об участии в деятельности террористической организации и о диверсии.

В пресс-службе регионального УМВД журналистам уточнили, что 21-летний житель Омска обвиняется в поджоге релейного шкафа, расположенного на перегоне железнодорожных путей.

По информации полиции, задания от куратора из Украины он получал через мессенджер.

ФСБ Омская область Украина
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