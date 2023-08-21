Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Две легковушки столкнулись на трассе "Ростов-на-Дону - Волгодонск" вечером в понедельник, есть жертвы, в том числе дети, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"На трассе столкнулись "Лада Приора" и "Лада 2114". В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства.

Информацию об инциденте подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СК, устанавливаются причины произошедшего.

В свою очередь госавтоинспекция Ростовской области заявила, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону в месте ДТП перекрыто.

"Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда", - сказал представитель госавтоинспекции.

Пресс-служба прокуратуры заявила о проверке соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.