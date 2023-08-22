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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Что случилось этой ночью: вторник, 22 августа

Гибель восьми человек в ДТП в Ростовской области, уничтожение двух БПЛА над Московской областью, сбои в работе Telegram

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области. Автомобили "Лада Приора" и "Лада 2114" столкнулись на трассе "Ростов-на-Дону - Волгодонск".

- Средства ПВО сбили два беспилотника над Московской областью. Один дрон уничтожили в районе Красногорска, другой в районе Часцов. "В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет", - заявили в Минобороны РФ.

- В Роскомнадзоре объяснили сбои в работе Telegram. "По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", - сказали в регуляторе.

- Два украинских дрона были подавлены средствами РЭБ и упали в 40 км от Крыма. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря северо-западнее полуострова, уточнили в Минобороны РФ.

- В Нигер из Буркина-Фасо прибыл конвой из 300 грузовиков с продовольствием. В основном груз состоял из продуктов, включая соль и кукурузу, и бытовых товаров.

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