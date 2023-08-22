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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Автозавод "Москвич" расширил дилерскую сеть до 67 точек в 35 городах РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Автозавод "Москвич" (бывший завод Renault в РФ) расширил дилерскую сеть, выбрав новых партнеров в 12 городах России, сообщила пресс-служба предприятия.

Партнерами "Москвича" стали автоцентры в Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове, Тольятти, Томске, Череповце. В данный момент эти площадки готовятся к открытию.

55 точек продаж и обслуживания автомобилей "Москвич" уже работают в 25 городах России, напомнили в пресс-службе.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 г., через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка. Предприятие выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC - "Москвич 3" с ДВС и электрокары "Москвич 3е".

План производства "Москвича" на 2023 г. - не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электрокаров.

Москвич
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