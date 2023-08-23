Минцифры назвало IT-специальности самыми популярными среди абитуриентов 2023 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В 2023 году IT-специальности стали самыми востребованными у поступающих в колледжи и вузы, сообщили в Минцифры.

В заявлениях, поданных через "Госуслуги" и офлайн в вузы, специальность "Информатика и вычислительная техника" была указана почти 650 тысяч раз, "Информационная безопасность" - 175 тысяч раз и "Компьютерные и информационные науки" - почти 70 тысяч раз.

Самыми популярными направлениями в вузах стали: информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, экономика и управление, клиническая медицина, машиностроение, говорится в сообщении.

Основная приемная кампания в стране завершилась 20 августа. Подать заявление как на бюджетные места, так и на платное отделение можно было в пять вузов одновременно, выбрав в каждом из них до пяти направлений подготовки или специальностей. Вузы, в которых ещё остались места, продолжают принимать заявления до 29 ноября.

В 2023 году в вузы поступали почти 1 млн абитуриентов, около 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на "Госуслугах". Это, по данным Минцифры, почти в два раза больше, чем в 2022 году.

Направление IT популярно и у поступающих в колледжи. Специальность "Информационные системы и программирование" стала самой востребованной у абитуриентов, подавших заявление на очное обучение на "Госуслугах".

В колледжах самым большим спросом пользовались направления: информационные системы и программирование, сестринское дело, лечебное дело, экономика и бухгалтерский учет, а также туризм и гостеприимство.

Приемная кампания на очное обучение в колледжах завершилась 15 августа. Подать заявление можно было на несколько направлений и в разные учебные заведения. По сравнению с прошлым годом, сообщили в Минцифры, подачу через Госуслуги выбирали в четыре раза чаще, чем очную, и подали таким способом почти 200 тысяч заявлений. Набор на очное отделение в колледжи, в которых ещё остались места, продолжится до 25 ноября. Сроки подачи заявлений на очно-заочное и заочное обучение учебные заведения определяют индивидуально - многие из них ещё ведут набор.