В Киргизии выявили "женское крыло" террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Киргизии выявлена подпольная деятельность "женского крыла" организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"Сотрудниками ГКНБ выявлена подпольная деятельность так называемого "женского крыла" религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", члены которой осуществляли противоправную деятельность по распространению экстремистской идеологии и вовлечению в нее новых сторонников", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, трое фигурантов уголовного дела взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания ГКНБ.

"В настоящее время продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий по установке других лиц, причастных к запрещенным религиозно-экстремистским организациям", - сообщили в ведомстве.