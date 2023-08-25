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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Военные РФ сообщили о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

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"25 августа около 13:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Белгородская область
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