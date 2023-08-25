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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Минтранс выступил за приоритет более доходных грузов при корректировке ПНД

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минтранс РФ выступает за приоритет высокомаржинальных грузов при формировании корректировок правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре.

"Подход Минтранса такой. Первое, это приоритет тех грузов, которые имеют больший вклад в ВВП для России, большую налоговую доходность для регионального и федерального бюджета и обеспечивают большую занятность населения", - сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо".

"Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая идет на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция. Это все равно получается иерархическая система с очередями. Возможно, что в каком-то объеме именно для тех регионов, для которых критически важен какой-то объем по моногрузам, может быть, по ним какое-то будет решение, как, например, сейчас по гарантированным объемам вывоза угля. Это делается в рамках правил вывоза", - сказал он.

"Но есть нюансы: есть регионы и моногорода, которые ориентированы на производство одних видов продукции, например, угольной. Для них есть риски в случае снижения объемов, и это неправильно с точки зрения его бюджета и занятости. Поэтому наша задачи при формировании ПНД найти компромисс", - отметил Иванов.

В марте 2022 года действовавшие на Восточном полигоне правила недискриминационного доступа (ПНД), дававшие приоритет прежде всего экспортным сырьевым грузам, были приостановлены и заменены временными правилами, которые действуют до конца текущего года.

Минтранс РФ
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