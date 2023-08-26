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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Четыре человека пострадали в поселке Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Трое мужчин и одна женщина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Уразово в Валуйском городском округе, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли снарядами "Града" поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения. Бригадами скорой они доставлены в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, идет подомовой обход территории.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

Белгородская область Вячеслав Гладков Уразово
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