Минобороны сообщило об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ в Брянской и Курской областях

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - заявили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ заявило о поражении беспилотника ВСУ в Брянской области.