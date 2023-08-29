ФСБ задержала калужанина за подготовку теракта и планы воевать за ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области, собиравшегося принять участие в боевых действиях на стороне Украины и готовившего теракт в регионе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе запрещённой в РФ террористической организации "Азов".

"Кроме того, обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги", - заявили в ЦОС.

В оборудованном задержанным тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в его средствах связи - инструкции по изготовлению СВУ и "переписка с украинским координатором, изобличающая преступные намерения арестованного".

Следственным отделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное по ч.1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК России.