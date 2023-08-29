Соискатели визы в Финляндию смогут с сентября обращаться в центры VFS Global

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Лица, желающие подать заявку в РФ на получение визы в Финляндию, начиная с 1 сентября смогут обращаться в визовые центры VFS Global, сообщили во вторник в финском МИД.

"Подающие заявление на визу в Финляндию смогут обращаться в VFS Global. C сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и на северо-западе России будут только принимать людей, подающих заявки на визы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принимать желающих получить визу будут с понедельника по пятницу.

В конце июля сообщалось, что посольство Финляндии в Москве возьмет на себя решение всех консульских и миграционных вопросов, которые ранее решались в Генконсульстве в Санкт-Петербурге, поскольку оно с 1 сентября 2023 года прекратит оказание услуг клиентам.

VFS Global – компания, предоставляющая услуги, связанные с оформлением виз, в разных странах мира.