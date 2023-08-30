Жителей Брянска попросили не называть адреса объектов, которые атаковали дроны

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Брянская городская администрация призвала горожан не публиковать адреса объектов, атакованных беспилотниками.

"Брянская городская администрация обращается к журналистскому сообществу, пользователям социальных сетей, ко всем жителям города: просим вас не публиковать конкретные адреса объектов, пострадавших из-за атак украинских террористов. Этой информацией пользуется вражеская сторона, что позволяет ей планировать дальнейшие террористические действия", - говорится в сообщении.

Горожанам предложили пользоваться "формулировками, опубликованными официальными источниками".

В ночь на среду в небе над Брянской областью были сбиты шесть беспилотников. Пострадавших нет.