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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Жителей Брянска попросили не называть адреса объектов, которые атаковали дроны

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Брянская городская администрация призвала горожан не публиковать адреса объектов, атакованных беспилотниками.

"Брянская городская администрация обращается к журналистскому сообществу, пользователям социальных сетей, ко всем жителям города: просим вас не публиковать конкретные адреса объектов, пострадавших из-за атак украинских террористов. Этой информацией пользуется вражеская сторона, что позволяет ей планировать дальнейшие террористические действия", - говорится в сообщении.

Горожанам предложили пользоваться "формулировками, опубликованными официальными источниками".

В ночь на среду в небе над Брянской областью были сбиты шесть беспилотников. Пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Брянск Брянская область
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