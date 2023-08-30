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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Движение на федеральной трассе в Приморье восстановлено после ливней

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Автомобильное сообщение на федеральной трассе А-370 Уссури, соединяющей Владивосток и Хабаровск, ранее ограниченное из-за переливов, восстановлено, сообщает в среду пресс-служба "Примавтодора".

"С 18:00 30 августа восстановлен проезд на участке км 693 - км 693+500 федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток", - говорится в сообщении.

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Уровень воды упал достаточно, чтобы сейчас на трассе было открыто движение для всех видов транспорта по двум полосам из четырех.

Как сообщалось, движение на трассе было ограничено из-за сильных переливов, был организован объезд через село Раздольное.

Кроме того, прошедшие сильные дожди нарушили транспортное сообщение с 37 населенными пунктами в нескольких муниципалитетах Приморского края. Также отсутствовал проезд на нескольких десятках участков дорог в 17 муниципалитетах края. Дорожные службы по всему региону ведут аварийно-восстановительные работы, чтобы возобновить транспортное сообщение.

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Приморье
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