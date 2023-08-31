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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в семь раз

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в семь раз
Фото: Пресс-служба Правительства Приморского края/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Приморье после ливней подтоплены 516 жилых домов, их количество за сутки увеличилось в семь раз, сообщили в краевом управлении МЧС.

"На территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территорий. Отрезаны 34 населенных пункта в Уссурийском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском и Хасанском муниципальных образованиях", - говорится в пресс-релизе.

В восьми пунктах временного размещения находится 183 человека, в том числе 45 детей.

Днем ранее управление сообщало, что в 14 муниципалитетах края подтоплены остаются 73 жилых дома и 408 придомовых территорий.

Сложная ситуация сохраняется в Хасанском, Дальнереченском районах, городе Уссурийск. Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям Приморья, они эвакуируют людей, откачивают воду из жилых домов, социальных объектов, просушивают освободившиеся от воды дома, организовывают лодочные переправы и доставляют гуманитарную помощь.

За сутки сотрудники МЧС России перевезли на лодках около 850 человек из отрезанных районов "Рисовая Падь" и "Витязь" в Хасанском районе.

По прогнозам, паводковая обстановка в крае ухудшится. В ближайшие сутки на большинстве рек края продолжится подъем воды. При сильном дожде на реках восточного побережья и в верховьях рек центральных районов края возможны резкие подъемы воды до 2,5 м.

Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 186 аварийно-восстановительных бригад, привлечено более 700 человек и 187 единиц техники, из них от МЧС России - 297 человек, 94 единицы техники.

Из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня.

МЧС Приморье
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