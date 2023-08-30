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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Президенту доложили об атаке дронов на территорию РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложено об атаке дронов на российскую территорию, в том числе на Псков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доводится до сведения верховного главнокомандующего", - сказал он журналистам.

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У представителя Кремля поинтересовались, последует ли какая-то реакция на эту атаку, и есть ли понимание, откуда именно прилетели дроны.

"Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами: выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", - ответил Песков.

Его также спросили, рассматривается ли версия о том, что атака на Псков могла быть совершена с территории Эстонии и Латвии.

"Это прерогатива наших военных экспертов - делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников", - сказал Песков.

"Продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы искоренить подобные угрозы для нас", - добавил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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