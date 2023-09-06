Песков не стал комментировать план Лондона объявить "Вагнер" террористической организацией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют намерений Великобритании объявить группу "Вагнер" террористической организацией отмечают при этом, что де-юре такой структуры нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие планы Лондона, сказал: "Нет, здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно дополнить, что де-юре такой группы ("Вагнер") не существует".