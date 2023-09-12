В Дагестане с начала года закрывали 60 АЗС за нарушения пожарной безопасноси

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане с начала 2023 года приостановлена деятельность 60 АЗС, в том числе 13 заправок в Махачкале за нарушения правил эксплуатации топливно-энергетических объектов, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, кроме того, семь заправок работали без лицензии.

После того, как из-за взрыва на АЗС под Махачкалой 14 августа погибли 34 человек, Ростехнадзор начал проверять дагестанские автозаправки. В региональном управлении сказали, что всего выявили более 3,7 тысяч нарушений пожарной безопасности.