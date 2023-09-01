Вступил в силу закон о ликвидации предприятиями экологического вреда

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Поправки в закон об охране окружающей среды, которые прописывают требования к выводу из эксплуатации производственных объектов, а также поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие зачисление компенсационного экологического платежа в федеральный бюджет, вступили в силу.

В закон "Об охране окружающей среды" с 1 сентября вводится новая глава, которая обязует предприятия, относящиеся к опасным производственным объектам, за пять лет до конца срока его эксплуатации разработать план мероприятий по устранению негативных последствий для экологии. Данный документ должен получить одобрение государственной экологической экспертизы.

Также ликвидатор обязан подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. Сделать это можно несколькими способами: получить гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счете эскроу.

За неисполнение обязательств по ликвидации причиненного вреда для владельцев промышленных объектов предусмотрена уплата компенсационного платежа. Его размер рассчитывает Росприроднадзор по результатам выездной проверки и на основе методики, разработанной правительством. Уточняется, что платеж не может превышать сумму расчетных затрат на выполнение ликвидационных мероприятий, он должен быть уплачен в течение шести месяцев со дня предъявления.

В случае неуплаты юридическое лицо в форме акционерного общества не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Уточняется, что перечисление компенсационного платежа не освобождает компании и ИП от компенсации вреда окружающей среде, причиненного в результате аварии на производственных объектах.

Для предотвращения отчуждения проблемных объектов в пользу фирм-однодневок, которые не в состоянии проводить все необходимые ликвидационные мероприятия, законопроектом вводится механизм контроля сделок. Он предусматривает, что при продаже опасных промышленных объектов компания, претендующая на их покупку, будет обязана подтвердить свою финансовую устойчивость. В противном случае сделки в отношении таких объектов регулирования не будут зарегистрированы.

Вступившие в силу поправки в Бюджетный кодекс вводят механизм "окрашивания" средств от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также платежей по искам о возмещении вреда. Предполагается, что данные средства будут направляться исключительно на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. При этом компенсационный экологический платеж с 1 сентября на 100% предлагается зачислять в федеральный бюджет.

Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, угольных шахт, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

Как сообщалось, этот закон получил название "усольский" - по названию города Усолье-Сибирское (Иркутская область), где действовало предприятие "Усольехимпром", после прекращения работы которого остались большие площади загрязненных земель, а также опасные промобъекты. Ликвидация брошенных активов в Усолье-Сибирском проводилась за счет государства.

Компенсационный экологический платеж - это финансовая сумма, которую предприятие должно уплатить в случае причинения экологического вреда. Он является одним из механизмов компенсации ущерба, который может быть нанесен окружающей среде в результате деятельности предприятия.