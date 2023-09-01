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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Около 200 человек размещены в ПВР после ливней в Приморье

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - После ливней, вызвавших подтопления в Приморье, в пунктах временного размещения находятся около 200 человек, сообщила в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"В восьми пунктах временного размещения находится 197 человек, в том числе 48 детей", - говорится в сообщении.

В 14 муниципалитетах края подтоплено 533 жилых дома, 1725 придомовых территорий. За сутки паводок подтопил еще около 20 домов, порядка 50 дворов.

Отрезаны 33 населенных пункта в Уссурийском, Дальнегорском, Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Хасанском и Яковлевском муниципальных образованиях.

В РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в ПриморьеРежим ЧС федерального уровня введен в ПриморьеЧитать подробнее

Накануне спасатели МЧС передислоцированы в Ольгинский и Дальнереченский округа. Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме продолжают оказывать помощь жителям Приморья. Спасатели откачивают воду из жилых домов, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, просушивают дома, эвакуируют и спасают людей, организовывают лодочные переправы и доставляют гуманитарную помощь.

Всего последствия чрезвычайной ситуации ликвидируют 186 аварийно-восстановительных бригад, привлечено более 700 человек, задействовано 156 единиц техники, в том числе от МЧС России - 297 человек, 94 единицы техники.

Из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Накануне в крае вновь прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям.

Приморье
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