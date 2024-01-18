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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Среди заемщиков IT-ипотеки на новостройки резко выросла доля женщин

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские айтишницы стали чаще брать жилищные кредиты по IT-ипотеке, подсчитали эксперты Аналитического центра "Домклик" Сбербанка.

"За полтора года портрет заемщика IT-ипотеки на первичном рынке существенно изменился. Хотя мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, доля женщин увеличилась почти на 10% и достигла 31,1%", - говорится в исследовании.

Кроме того, изменился возраст заемщика - с 33 до 32 лет. Помимо этого, медианный доход клиента упал с 210 до 170 тысяч рублей, а сумма кредита - с 8 до 7,7 млн рублей. Первоначальный взнос сократился с 3 до 2,4 млн рублей, а ежемесячный платеж - с 47,6 до 42,3 тысячи рублей. Также на четыре года увеличился медианный срок кредита и достиг 27 лет.

"Если до первого расширения ежемесячное число выдач не превышало 500 штук, то с февраля 2023 года уровень спроса почти ни разу не опускался ниже 1 тысячи штук. А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5-3 тысяч штук в месяц", - подчеркнул директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Помимо этого, аналитики выяснили, в каких регионах в сентябре-декабре чаще брали IT-ипотеку. На Москву пришлось 22,6% всех IT-ипотек на первичном рынке, на Санкт-Петербург - 12,1%, на Подмосковье - 7,6%.

Также эксперты сравнили портреты заемщиков на рынке новостроек и индивидуального жилищного строительства. Выяснилось, что на первичном рынке существенно больше женщин-заемщиков, чем на рынке ИЖС. Кроме того, квартиру в новостройке чаще берут молодые айтишники, а дом - заемщики 35 лет. Ежемесячный платеж в сегменте частных домов тоже значительно выше - 49,4 тысячи рублей, а вот первоначальный взнос уступает новостройкам - 2,2 млн рублей.

Ипотека для IT-специалистов была запущена по инициативе президента в 2022 году. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15%. С февраля 2023 года изменились условия по программе. Теперь оформить ипотеку по льготной ставке могут сотрудники компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее - до 44 лет).

Одновременно исключено требование об обязательном получении организацией налоговых льгот. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы компания, в которой трудится потенциальный заемщик, была аккредитована Минцифры.

Домклик Минцифры Сбербанк
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