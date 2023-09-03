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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Что произошло за день: воскресенье, 3 сентября

Сбитый над Белгородской областью беспилотник, пострадавшие от паводка в Приморье, рекорд гонщика "Формулы-1" Макса Ферстаппена

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

- Два украинских беспилотника были обезврежены на приграничных территориях Курской области. Губернатор Роман Старовойт заявил, что пострадавших и повреждений нет.

- Более 44 тысяч человек пострадали от паводка в Приморье, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Ущерб оценивается более чем в 7 млрд рублей.

- Правительство выделило более 2,6 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС. Планируется, что корабль приводнится в Атлантике у берегов штата Флорида в понедельник в 07:17 по Москве.

- Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" - десятую гонку подряд, установив рекорд по числу побед в серии.

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