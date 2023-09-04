Путин и Эрдоган начали встречу в Сочи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Сочи.

Путин встретил гостя на крыльце своей резиденции "Русь".

Открывая переговоры, Путин предложил начать их с заседания в расширенном составе и дать высказаться сопредседателям двусторонней межправительственной комиссии, а затем министрам иностранных дел.

После переговоров с участием делегаций президенты продолжат общение один на один.

Встречая Эрдогана, президент РФ предложил ему почаще приезжать на отдых в Сочи: "Можете приезжать к нам отдыхать, а то мы все к вам".

Эрдоган согласился, добавив, что летел до Сочи всего 1 час 15 минут.