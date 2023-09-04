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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первой части переговоров, которые проходят в Сочи, "сверили часы" по всем направлениям двусторонней повестки, провели исчерпывающий анализ всех вопросов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, Песков сообщил, что первая часть переговоров двух президентов прошла конструктивно, с подробными докладами министров, руководителями рабочих групп. "Полный обмен информацией (состоялся - ИФ), такая синхронизация, я бы сказал, "сверка часов", по всем направлениям прошли, исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - сказал Песков.

Сейчас переговоры лидеров продолжаются "с глазу на глаз", сказал он, добавив, что эта часть встречи будет не менее содержательной.

Ранее в понедельник сообщалось, что переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе продлились порядка полутора часов.

Владимир Путин Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Сочи Турция
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