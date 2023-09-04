Шойгу сообщил, что обсуждается возможность проведения совместных учений с КНДР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет, это наши соседи. Старая русская истина: соседей не выбирают и с соседями лучше жить в мире и согласии, (...) почему нет, конечно, обсуждается", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос "Интерфакса", существует ли возможность совместных учений России с Северной Кореей, о чем СМИ сообщали после визита главы Минобороны РФ в Пхеньян.

Министр обороны России добавил: "Мы же проводим с нашими китайскими коллегами (учения-ИФ), более того, у нас совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков морских единиц".