РКН заявил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Неполадки в работе видеохостинга YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора (РКН), сообщили "Интерфаксу" в регуляторе.

"Не связано", - ответили в РКН на вопрос, отвечая на вопрос, связаны ли сбои в работе с действиями регулятора.

Ранее в понедельник российские интернет-пользователи начали жаловаться на проблемы в работе YouTube, в частности, не запускались стримы, а также не проигрывались ранее загруженные ролики и короткие видео (YouTube Shorts).