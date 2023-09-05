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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

МЧС РФ планирует арктические учения в условиях полярной ночи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет масштабные арктические учения в следующем году, сообщил глава министерства Александр Куренков.

"Мы хотели бы их (арктические учения - ИФ) проводить раз в два года, но надеемся, что в следующем году, в рамках определенного усложнения задач, проведем эти учения в условиях полярной ночи", - сказал он во время рабочей поездки в Белоруссию во вторник.

В настоящее время в Белоруссии впервые проходит специальное учение спасательных подразделений стран ОДКБ "Скала - 2023".

"На 12-ти практических площадках сегодня мы увидели слаженную совместную работу формирований специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В основу заложена максимально эффективная отработка как элементов реагирования на чрезвычайные ситуации, так и принятие управленческих решений", - оценил Куренков проведение специального учения, в которых были задействованы свыше 630 человек и 100 единиц техники.

В рамках специального учения ОДКБ "Скала-2023" министр принял участие в 14-ом заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ с участием глав спасательных ведомств. Отмечается, что стороны обсудили укрепление механизмов взаимодействия.

Куренков также поблагодарил МЧС Киргизии за проведение операции по поиску российских альпинистов, пропавших при восхождении на пик Победы в июле этого года, а также выразил признательность МЧС Белоруссии за оказание гуманитарной помощи пострадавшему от паводков населению Приморского края. "Благодаря инициативе и высокому профессионализму белорусских коллег в кратчайшие сроки доставлено более 72 тонн грузов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения", - подчеркнул министр.

Межведомственное опытно-исследовательское учение МЧС РФ "Безопасная Арктика - 2023" проходило в Арктике с 6 по 7 апреля по инициативе главы министерства Куренкова и по поручению президента РФ Владимира Путина. Участие в нем принимали 21 федеральный орган исполнительной власти, две госкорпорации и 11 организаций, а также почти 40 представителей из 13 стран.

Арктика МЧС РФ
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