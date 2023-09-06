Экс-руководители Интерпромбанка не смогли отменить арест имущества на 12,5 млрд руб. у каждого

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 19 июня по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество бывших председателей правления московского Интерпромбанка Павла Шмарова и Василия Зипухо, а также врио председателя правления Марии Кадулиной на сумму 12,5 млрд рублей у каждого.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы Шмарова, Зипухо и Кадулиной.

Суд первой инстанции также запретил Росрегистрации производить любые регистрационные действия, связанные с отчуждением и/или обременением имущества троих должников.

Меры обеспечения приняты в рамках иска агентства о привлечении ранее контролировавших Интерпромбанк лиц к субсидиарной ответственности. Размер потенциальной субсидиарной ответственности составляет 12,4 млрд рублей.

АСВ 9 июня направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-бенефициара банка Дмитрия Мазурова, Шмарова, Зипухо и Кадулиной. Меры обеспечения АСВ просило принять в отношении Зипухо, Шмарова и Кадулиной.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 18 мая по заявлению АСВ арестовал имущество, включая денежные средства, Зипухо на сумму 232,6 млн рублей.

При этом кассационный суд оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об отказе АСВ арестовать имущество Шмарова в размере 232,6 млн рублей.

АСВ просило арестовать имущество, включая денежные средства, Зипухо и Шмарова в размере 232,6 млн рублей у каждого, за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Меры обеспечения запрашивались в рамках поданного в декабре 2022 года иска АСВ о взыскании 232,6 млн рублей убытков со Шмарова и Зипухо. 29 декабря АСВ подало в суд ходатайство о принятии мер обеспечения.

В информации на сайте АСВ пояснялось, что "в ходе конкурсного производства агентство установило, что в результате ненадлежащей организации руководителями банка системы управления обществом не была истребована дебиторская задолженность у должников банка, что привело к невозможности взыскать эту задолженность".

Банк России 16 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, а также назначил временную администрацию по управлению данной кредитной организацией.

Суд зарегистрировал заявление ЦБ РФ о банкротстве банка 16 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о банкротстве Интерпромбанка и открыл конкурсное производство в отношении банка, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

Объем страхового возмещения вкладчикам Интерпромбанка на начало марта 2021 года оценивался в 4,3 млрд рублей, говорилось в сообщении АСВ.

Интерпромбанк фигурировал в деле экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Его супруга Екатерина Сиротенко просила освободить из-под ареста средства на счетах в банке в объеме 130,9 млн рублей. В исковых требованиях Хамовнический суд Москвы ей отказал. В настоящее время Абызов находится под стражей по обвинению по ряду статей УК РФ.

По итогам 2020 года Интерпромбанк занимал 140-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".